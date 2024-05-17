ФОТО И ВИДЕО Мужчина с 12 пальцами показал, что может делать своими руками

По словам Шетти, дополнительный палец, который растет рядом с левым мизинцем, вырос с костью, но без суставов, поэтому он может его вращать. Парень даже поделился, как лишняя конечность помогает во время тренировок в спортзале - он поднимает штангу и поворачивает палец, чтобы обхватить другую сторону рукояти.

26-летний Карен родился с 12 пальцами, однако шестой на правой руке ему пришлось ампутировать из-за инфекции. Он связывает эту особенность со своими генами, ведь он далеко не первый член семьи, который родился с несколькими лишними пальцами. Подобная аномалия была у его прадеда, трех бабушек и одной тети.

Мужчина признается, что его лишний палец часто вызывает восторг у окружающих людей.

«Люди говорят, что он милый и мягкий, им нравится держать его в руках и играть с ним. Также я устраиваю магические шоу для детей младше семи лет, потому что для них это что-то необычное», - признался Карен, показав на камеру переднюю и тыльную стороны своей руки.

Пользователи сети в комментариях поддержали парня, а некоторые даже начали завидовать его особенности.

«Брат, так нечестно»;

«Тебе надо шить перчатки на заказ»;

«Когда есть дополнительная сила сцепления, это приятно»;

«Ты самый сильный чувак в игре».