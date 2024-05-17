В студии Limon LIVE таллиннский стилист-парикмахер Алексей Солтан рассказал, что у него серый паспорт, и несмотря на то, что он свободно говорит на государственном языке, сдавать на гражданство не собирается. Смотрите откровенное интервью с королем эпатажа.
ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ «Я пришелец – у меня серый паспорт!» Эпатажный Солтан рассказал, почему не будет сдавать экзамен на гражданство
Там, где появляется Алексей Солтан, никогда не бывает скучно. Этот выпуск – еще одно тому доказательство. В студии Limon LIVE стилист-парикмахер озвучил факты о себе, которые никогда не говорил в СМИ ранее.
«Меня, слава богу, не звали на политические передачи, хотя я давно бы раскрыл свой рот. Сейчас удивятся многие, но у меня серый паспорт до сих пор», - признался Солтан в студии Limon LIVE.
Несмотря на то, что Солтан свободно владеет государственным языком, он принимал участие в эстонских реалити и ток-шоу, не раз давал интервью на эстонском, но идти сдавать на гражданство не хочет из принципа.
«Я родился в этом государстве, моя мать родилась здесь, она не эмигрантка. Почему же я должен идти что-то доказывать, выпрашивать у государства это гражданство? - удивляется Алексей Солтан. - У этого государства нет уважения к людям, которые здесь родились».
Алексей Солтан всегда эмоционален в своих высказываниях, и это придает ему особую харизму. «Ну скажите, бл**ь, это нормально, что государство называет людей, рожденных в своей же стране, пришельцами? – спрашивает Алексей, а потом по слогам растягивает это дикое для него слово. - При-ше-лец! У меня на паспорте черным по-белому написано: Alien (в переводе Чужой, пришелец, иностранец - прим. ред). Какое у меня должно быть отношение к моей стране? В другой стране, в Америке, допустим, я бы мог, как хорошая актриса, показать этот паспорт и сказать - вот поэтому люди видят мои пируэты. Сегодня я то ли девочка, а то ли виденье, потому что меня своя же страна назвала пришельцем, и я не могу себя идентифицировать!»
Алексей много путешествует, работает за границей, но все же из Эстонии уезжать пока не собирается. «Эстонию я люблю, но наших политиков не могу понять, законы писаны-неписаны касаемо каких-то дебильных ситуаций, а где надо какая-то ерунда - и люди молчат», - негодует Алесксей Солтан. Хлестко высказался он в эфире и про премьер-министра Каю Каллас, затронув скандал, в который она угодила с мужем.
Впрочем, Солтан допускает и то, что мог бы податься в политику и был бы там куда эффективней, чем те, кто сейчас занимают высокие посты.
«Я бы не пи**ил бюджет, - честно говорит Солтан. - Ребята, ну все воруют, если говорить по-чесноку. Но делайте это грамотно! А как на деле у нас: один в 4 утра с поста ушел, потому что поймали, другой попался на взятках, третий тащил деньги с банка, а страна хавает».
Впрочем, речь в студии шла не только о политике. Солтан раскрыл секрет женской груди, с которой он то и дело щеголяет на своих видео в соцсетях. Грудь эта, как выяснилось, накладная, и делал ее Солтан за границей.
Раньше Солтан эпатировал публику, то и дело появляясь с длинными волосами, крыльями падшего херувима, накладными ногтями, туфлями на шпильках и в прозрачных нарядах, а сейчас он выглядит довольно скромно. На вопрос ведущей, почему же король эпатажа в жизни стал выглядеть скромнее, Солтан подтвердил, что изменения действительно есть. Например, сейчас у него прическа, которая была у него когда-то в детском саду, когда он был маленьким мальчиком, а наращенный хвост или выбритые бока - в прошлом. Говорит, что в жизни появились более серьезные проекты, надо соответствовать. Так, например, недавно он стал совладельцем таллиннского «Bali Cafe».
«Касаемо нашей страны, если честно, я подустал, - объясняет Солтан отсутствие дерзких образов. - Серость и озлобленность людей обрубает крылья. - Мне проще взять красивые луки и поехать в Париж. Я очень много путешествую, я в Эстонии редко вообще. За границей люди ценят, восторгаются».
Отличие людей за рубежом от местных жителей Солтан объясняет просто: там другой климат, да и люди заняты делом. «Но и про менталитет не забываем. У нас если кто-то сдох - прекрасно! Люди - как гиены в большинстве случаев», - говорит Солтан.
Стилист-парикмахер признается, что ему грустно за женщин в Эстонии, имея в виду их внешний вид. По словам профи, мужчины, напротив, в последнее время стали за собой больше следить, а вот внешний вид женщин на улицах города часто огорчает. И хотя Солтан, отмечает, что очень любит женщин, увы, они часто пренебрегают элементарным уходом за собой.
«У нас наштукатуриться, боевой раскрас в последний путь сделать - это мы можем, а то, что у тебя соломенная шляпа на голове - мы забываем. Пойди к хорошему специалисту, не надо гнаться за трендами - эти эйртачи, балаяжи-ху**жи… Палить волосы, идти к некомпетентным специалистам, зачем? Подберите правильный уход», - советует стилист-парикмахер.
Удивляет Солтана и манера одеваться, а также отговорки, которыми женщины оправдывают свое нежелание и лень следить за собой. «Выработайте свой аккуратный стиль, - говорит стилист. – А то у женщин оправдание постоянно - нету денег, родила, понос, гастрит, артрит…»
Рассказал, как наводил красоту юмористу Максиму Галкину и как проходило их общение. «Он абсолютно под меня подстраивался и интересовался, удобно ли мне работать», - рассказывает Солтан. Он восхищается Галкиным, видя в нем скандальную и эпатажную личность, как и он сам.
Для всех недоброжелателей, злобных комментаторов и людей, которые критикуют и суют нос в чужие дела, у Солтана есть ответ: «Вместо того, чтобы пи**ть, идите и займитесь собой, уложите волосы, как это сделал я!» При этом стилист признается, что себя он очень любит, но не считает это нарциссизмом.
От повышенного внимания в обществе Алексей Солтан не устает и всегда с удовольствием фотографируется с поклонниками. «Я устаю от отсутствия субординации, от имбецилов недалеких. У меня аллергия на глупых людей. Я не люблю, когда отсутствует воспитание», - честно говорит стилист.
Соглашается Солтан и с тем, что сервис в Эстонии ненавязчив, и зачастую персонал неприветлив, поэтому, начиная в работу в своем кафе «Bali Cafe», он поступил жестко.
«Я уволил со дня весь прошлый персонал. Все будут думать, что я сука. Да, здесь я - сука! Я размышлял не как бизнесмен и владелец, я размышлял как потребитель и клиент. Как бы я хотел, чтобы меня обслуживали», - говорит Солтан, который потратил два дня на то, чтобы провести свой личный кастинг для работников кафе.
Скорее смотрите свежий выпуск шоу Limon LIVE, скучно точно не будет, с таким гостем захочешь - не соскучишься!