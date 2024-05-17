ОТКРОВЕННОЕ ИНТЕРВЬЮ «Я пришелец – у меня серый паспорт!» Эпатажный Солтан рассказал, почему не будет сдавать экзамен на гражданство

Стилист-парикмахер Алексей Солтан в студии Limon LIVE. Фото: Eero Vabamägi

Алексей много путешествует, работает за границей, но все же из Эстонии уезжать пока не собирается. «Эстонию я люблю, но наших политиков не могу понять, законы писаны-неписаны касаемо каких-то дебильных ситуаций, а где надо какая-то ерунда - и люди молчат», - негодует Алесксей Солтан. Хлестко высказался он в эфире и про премьер-министра Каю Каллас, затронув скандал, в который она угодила с мужем.

Впрочем, Солтан допускает и то, что мог бы податься в политику и был бы там куда эффективней, чем те, кто сейчас занимают высокие посты.

«Я бы не пи**ил бюджет, - честно говорит Солтан. - Ребята, ну все воруют, если говорить по-чесноку. Но делайте это грамотно! А как на деле у нас: один в 4 утра с поста ушел, потому что поймали, другой попался на взятках, третий тащил деньги с банка, а страна хавает».

Алексей Солтан: «В Эстонии серость и озлобленность людей обрубает крылья». Фото: Eero Vabamägi

Впрочем, речь в студии шла не только о политике. Солтан раскрыл секрет женской груди, с которой он то и дело щеголяет на своих видео в соцсетях. Грудь эта, как выяснилось, накладная, и делал ее Солтан за границей.