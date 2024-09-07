ФОТО И ВИДЕО «Его музыка - особенная!» В Таллинне с особым трепетом вспомнили Юру Шатунова

Два года назад, 23 июня 2022 года, остановилось сердце Юры Шатунова, кумира миллионов. Его уход стал настоящим потрясением для поклонников по всему миру, в том числе и в Эстонии. В память о любимом артисте таллиннская поклонница и поэтесса Олеся Балакирева организовала вечер памяти.

Мероприятие началось с приветственной речи организаторов, которые с искренней теплотой поздравили Юру с его днем рождения, напомнив, каким светлым и талантливым человеком он был.

В своих словах они выразили благодарность всем, кто пришел, и особенно артистам, выступавшим на вечере. На сцене можно было увидеть исполнителей из Таллинна и Нарвы, для некоторых из которых этот концерт стал дебютным.

Уже на второй или третьей песне зал буквально «вскипел», и танцевать и подпевать пошли все.

Вечер также подарил незабываемый момент одной из посетительниц, которая в этот день отмечала свой день рождения. Ее пригласили на сцену, и организатор лично поздравил именинницу, а весь зал хором исполнил для нее поздравительную песню.

Марина рассказала, что пришла, потому что это музыка ее молодости. «Я была на двух концертах Юры, когда он приезжал в Таллинн. Очень нравятся его песни, репертуар».

Надежда призналась, что Шатунов ее любимый певец. «О нем у меня только самые светлые воспоминания. Его музыка - особенная», - поделилась Надежда.

Ольга, которая пришла на вечер уже второй год подряд, отметила: «Вечера замечательные».

Лия, вспоминая Юрия, сказала: «Он прекрасный артист, прекрасный певец и прекрасный человек. Это наша молодость, в конце концов. Хороший концерт и хорошо организован».

Даша же впервые услышала песни Юрия Шатунова в 10 лет и с тех пор она его фанатка. Она также как Ольга пришла на концерт во второй раз.

Когда на сцену вышел один из певцов, публика выразила свое восхищение не только аплодисментами, но и трогательным жестом - дамы из зала посылали ему воздушные поцелуи.

Все пожертвования с мероприятия направлены на поддержку MTÜ NAGU SINA - организации, которая помогает нуждающимся.