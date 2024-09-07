Невероятное меню, благодаря которому Майли Сайрус сбросила большое количества веса

Но впечатляющий результат дался ей нелегко. Оказывается, чтобы так сильно похудеть, Майли Сайрус придерживалась очень строгой диеты. Британский таблоид Mirror написал, что певице удалось так сильно похудеть благодаря чрезвычайно строгой диете.

По данным прессы, на завтрак поп-звезда выпивала зеленый смузи, на обед - помидоры, чечевицу, кукурузу и авокадо, а на ужин выбирала простую цельнозерновую пасту с цуккини и луком. На полдник она позволяла себе галеты и клубнику.

Изумленные поклонники назвали диету настоящей пыткой, ведь она не только кажется однообразной, но и не содержит белка, который так необходим человеческому организму. Некоторые заявили, что скорее умрут, чем будут так жить. «Лучше быть с лишним весом, чем такое меню», - сказал один из онлайн-комментаторов, и его мнение разделили тысячи и тысячи поклонников.

Сайрус, в свою очередь, утверждает, что дело не в желании похудеть. По словам певицы, она придерживается строгой диеты из-за непереносимости многих продуктов.