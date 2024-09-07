Дженнифер Лопес в «платье мести» посетила премьеру фильма, который спродюсировал Бен Аффлек

Дело в том, что 55-летняя Дженнифер вышла на красную дорожку в очень провокационном образе - на ней было вдохновленное диско-шаром серебряное платье Tamara Ralph с открытыми боками, украшенное черными бантами, а также серебряные босоножки на высоком каблуке, клатч и украшения Hassanzadeh. Интернет-пользователи уже прозвали этот наряд Лопес «платьем мести».

Напомним, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком в конце августа. У знаменитостей очень интересная история взаимоотношений: они были обручены в 2002 году, но расторгли помолвку - как говорят, из-за пристального внимания СМИ.

Почти 20 лет спустя звезды возобновили отношения и в 2022 году поженились. Первое время их семейная жизнь казалась счастливой, однако позже пользователи сети начали замечать, что Бен часто выглядит угрюмым рядом с женой, папарацци периодически снимали супругов во время ссор. В последнее время все были уверены, что пара вскоре объявит о разводе: так и произошло.

На премьере фильма «Неукротимый», между тем, побывала не только Лопес, но и близкий друг Бена Аффлека Мэтт Дэймон с женой Лучаной Барросо.