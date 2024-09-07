«Без наркотиков и алкоголя!»: В Риге пройдет новый фестиваль электронной музыки

За 17 лет своей карьеры Гай «Guy J» Джада собрал обширную дискографию, представленную в эклектичном списке всемирно известных лейблов. Музыкальные критики без преувеличений описывают материал артиста как «хорошая электронная музыка»

В репертуаре артиста можно услышать несколько жанров: прогрессив хаус, техно и электро.

На фестивале в Риге артист выступит со своей особой программой, где исполнит свои лучшие работы, а также представит абсолютно новый материал. Также на сцену выйдет эстонский дуэт Bombossa Brothers, а также местный местный диджей и Edgar Kozak.

По словам организатора мероприятия, фестиваль пройдет без алкоголя и наркотиков, позволяя посетителям полностью погрузиться в энергию музыки и людей вокруг. Кроме музыки, гостей ждут мероприятия по улучшению самочувствия, а именно общая медитация.

Это дневной фестиваль, без возрастных ограничений. Организаторы приглашают и самые молодые поколения, но рекомендуют подумать о защите ушей для детей. Для посетителей установлен специальный дресс-код. «Вдохновляйтесь тематикой "Burning Man" и проявите креативность, выразите свою индивидуальность».

Билеты на фестиваль доступны во всех кассах «Biļešu Serviss». Подробная информация о фестивале на официальном сайте.