Глоба составил гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

Долой рутину и прокрастинацию! В тренде коллективная деятельность, где вы сможете примерить на себя роль идейного лидера, а также конструктивно проявить свои качества в интернет-сообществах. Хорошие возможности для желающих получить опыт работы фрилансером, освоить достижения в современной технике и технологии, оказать помощь в качестве волонтера.

С 9 сентября Меркурий готов демонстрировать свои сильные стороны в знаке Дева. Внимание к деталям, здоровому образу жизни, общественно полезной деятельности, способность к планированию и анализу.

Будьте смелее при отстаивании своей позиции. Используйте техники речи и навыки деловой переписки, смекалку и проворство. Эти качества окажутся незаменимы при взаимодействии с людьми и установления контактов.

Успех гарантирован тем, кто предлагает новые идеи, проявляет инициативу, особенно в предпринимательской и торговой, брокерской и издательской деятельности, в сфере информационных и посреднических услуг. В это время удается быстро схватывать суть в процессе учебы, работы с документами и техникой. Помогая детям с уроками, окунитесь в атмосферу своих школьных лет. А главное - старайтесь мыслить позитивно каждый день, ведь Меркурий всему голова.

На этой неделе дополняет оптимистичный фон прекрасно чувствующая себя Венера в Весах при дружеском расположении Юпитера. Открываются новые горизонты возможностей в образовательной, культурной, юридической деятельности, при консультировании и установлении различного рода контактов.