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ФОТО Бог эпатажа Алексей Солтан предстал перед публикой с аппетитной грудью и розовыми волосами

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Фото: Lina Kukava

Эпатировать публику - стиль жизни таллиннского стилиста Алексея Солтана. На этот раз он создал пятничное настроение своим подписчикам снимками, на которых предстал с розовыми волосами и аппетитной грудью.

Фотосессия проходила в Старом городе в отеле Telegraaf.

«Тот момент, когда хочется тр****ть себя в зеркале. Видимо, так бывает при перфекционизме», - подписал дерзкие снимки Алексей Солтан.

Стилист Алексей Солтан уже много лет работает моделью во многих иностранных изданиях. Для чего именно делались эта фотосессия, эпатажный Солтан не уточнил.

Не каждая женщина может похвастаться грудью, с которой Солтан предстал на фото. Но, напомним, этой весной в студии Limon LIVE Солтан раскрыл секрет женской груди, с которой он то и дело щеголяет на своих видео в соцсетях. Грудь эта, как выяснилось, накладная, и делал ее Солтан за границей.

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