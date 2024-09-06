ФОТО Бог эпатажа Алексей Солтан предстал перед публикой с аппетитной грудью и розовыми волосами

Стилист Алексей Солтан уже много лет работает моделью во многих иностранных изданиях. Для чего именно делались эта фотосессия, эпатажный Солтан не уточнил.

Не каждая женщина может похвастаться грудью, с которой Солтан предстал на фото. Но, напомним, этой весной в студии Limon LIVE Солтан раскрыл секрет женской груди, с которой он то и дело щеголяет на своих видео в соцсетях. Грудь эта, как выяснилось, накладная, и делал ее Солтан за границей.