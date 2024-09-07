Француженка, которую более десяти лет насиловали неизвестные мужчины после того, как ее муж вводил ее в бессознательное состояние, рассказала в суде о своем ужасе, когда узнала, как с ней обращались.
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ВИДЕО ⟩ После изнасилования 72 мужчинами: пострадавшая жена дала показания
72-летняя Жизель Пеликот, муж которой Доминик накачивал ее успокоительными препаратами и приглашал мужчин насиловать ее, в четверг, 5 сентября, дала первые показания во французском суде и рассказала, что она пережила, когда узнала о жестоких надругательствах.
71-летний Доминик - бывший сотрудник французской государственной электроэнергетической компании EDF. Следствием установлено, что преступления начались в 2011 году и продолжались около 10 лет.