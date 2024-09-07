Ежегодный уличный фестиваль должен был состояться 7 и 8 сентября, но за день до его проведения, 6 сентября, организаторы сообщили в Facebook, что мероприятие отменено, чем вызвали сильное недовольство у публики.
Для подписчиков
НЕОЖИДАННО! ⟩ Фестиваль в районе Уус-Мааильм был отменен за день до мероприятия: в прошлом году программа уже была слабой и не привлекла людей
Фестиваль возник из идеи показать, что улица - это не только пространство для движения транспорта, но и важная часть городской среды, где люди могут общаться и заменить машины на людей хотя бы на одни выходные.
На сцене должны были выступать различные артисты, планировались спортивные мероприятия на улице, а также должы были работать домашние кафе.