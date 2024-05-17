ФОТО Жительница Эстонии выловила в озере огромную щуку: «Новичкам везет»

Кетрийн каждый день занимается приготовлением вкусной и аппетитной выпечки на своем предприятии Maiasmaa. Во время визита к отцу ей захотелось попробовать свои силы в рыбалке. Раньше Кетрийн ловила рыбу только на рыбной ферме, где рыбалка была легкой, потому что пруд был полон форели. На этот раз она попробовала половить рыбу в озере в деревне Кахква в Вырумаа, и ее первая рыбалка оказалась очень удачной.