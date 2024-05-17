Очевидцы рассказали подробности конфликта за кулисами Евровидения-2024 с участием дисквалифицированного артиста из Нидерландов

Собеседники таблоида утверждают, что Кляйн выглядел очень агрессивно во время конфликта с женщиной-оператором, которая после этого обратилась в полицию. Сообщается, что у нее после инцидента появились порезы, а ее камера была сломана.

Редакция отмечает, что за время существования конкурса никогда не случалось такого, чтобы артиста дисквалифицировали непосредственно перед гранд-финалом.

В публикации со ссылкой на осведомленных собеседников издания говорится, что Европейский вещательный союз (EBU) не действовал бы так, если бы «не оценил инцидент как очень серьезный».

В статье подчеркивается, что «на данный момент точно неизвестно, что произошло между оператором и Кляйном и было ли совершено преступление», но полиция уже расследовала инцидент и, вероятно, в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру.

Напомним, 11 мая, за несколько часов до проведения гранд-финала Евровидения-2024, EBU сообщил, что Кляйн дисквалифицирован, а шведская полиция расследует жалобу, которую подала женщина из съемочной группы после инцидента, случившегося с участием Кляйна вечером 9 мая.

«Пока идет процесс, было бы неуместно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе», – говорилось в заявлении вещателя. Сам Кляйн не комментировал дисквалификацию. О том, что он отстранен от участия в генеральной репетиции, СМИ сообщили 10 мая.

Нидерландский вещатель Avrotros 11 мая заявил, что дисквалификация Кляйна – непропорционально строгое наказание и не соответствует инциденту, который произошел между артистом и женщиной из съемочной группы. Avrotros утверждает, что, вопреки договоренностям, Кляйна начали снимать на видео, когда он возвращался в свою гримерку после выступления во втором полуфинале.

«Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. Его проигнорировали. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Он не прикасался к женщине-оператору», – говорилось в заявлении.