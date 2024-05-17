Эстонский повар, победивший в шоу Masterchef, стал шеф-поваром нового столичного ресторана: это действительно очень тяжелая работа

«Как изменилась жизнь... Ну, видишь, ты сейчас здесь со мной разговариваешь - это уде что-то новое», - ответил Ивари Вокк, завоевавший титул Masterchef, на вопрос, как он себя чувствует после шоу. «Люди звонят, спрашивают о продуктах и рецептах - приходится отвечать», - добавил он с улыбкой.