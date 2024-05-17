«Когда поступило это предложение, то мне не пришлось долго думать», - рассказал Ивари Вокк, шеф-повар нового ресторана Osteria il Cru. Какие блюда ценит победитель Masterchef Эстония и откуда черпает вдохновение для своих рецепов, подробнее смотрите в видеоинтервью
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Эстонский повар, победивший в шоу Masterchef, стал шеф-поваром нового столичного ресторана: это действительно очень тяжелая работа
«Как изменилась жизнь... Ну, видишь, ты сейчас здесь со мной разговариваешь - это уде что-то новое», - ответил Ивари Вокк, завоевавший титул Masterchef, на вопрос, как он себя чувствует после шоу. «Люди звонят, спрашивают о продуктах и рецептах - приходится отвечать», - добавил он с улыбкой.