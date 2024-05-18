Подходящий день для любого творчества. Даже к привычным рутинным делам можно подойти по-новому, и они станут куда увлекательнее. Многие обнаружат у себя таланты, о которых прежде не догадывались, и вскоре найдут им применение. Вероятны успехи в учебе.
ГОРОСКОП НА 18 мая ⟩ Овны - действуйте быстро и решительно, а Раки - отдыхайте и восстанавливайте силы
Будет шанс разобраться в том, что прежде казалось очень сложным. Возможны незапланированные расходы. Спонтанные покупки не всегда удачны, не стоит приобретать что-то в спешке. Вторая половина дня подходит для того, чтобы строить и обсуждать планы, касающиеся работы и бизнеса.
Овен
Удачный плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих начинаниях. Вы действуете быстро и решительно, легко воплощаете в жизнь все, что задумали. Часто помогают старые знакомые; среди них можно найти не только надежных союзников, но и деловых партнеров. Вероятны удачные совпадения, хорошие новости. Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг и делаете правильные выводы. Возможно, вы поймете, как поддержать близких, решить какие-то домашние проблемы, в последнее время расстраивавшие всех.
Телец
Стоит поторопиться. В первой половине дня влияние позитивных тенденций будет особенно сильным, а это значит, что у вас есть шанс справиться со сложными делами, решить важные задачи. Часто вам везет там, где дело касается денег. Позже могут возникнуть какие-то мелкие трудности, досадные недоразумения. Некоторые Тельцы будут вынуждены потратить массу времени на исправление чужих ошибок. Других это рассердило бы, но представителям знака удастся сохранить позитивный настрой и отнестись к происходящему с юмором.
Близнецы
Лучше ничего надолго не откладывать. Чем раньше вы возьметесь за дела, тем лучше с ними справитесь. Не исключены знакомства, которые окажутся полезными. Некоторые Близнецы смогут укрепить деловые связи, заручиться поддержкой влиятельных людей. Часто с сотрудничества, общих задач и интересов начинается долгая дружба. Вторая половина дня может принести трудности. Придется приложить усилия, чтобы с ними справиться. Но непреодолимых преград на пути не возникнет. Если вы будете настойчивы, то обязательно добьетесь своего.
Рак
Вряд ли день обойдется без мелких недоразумений и неприятностей, но серьезных проблем он не принесет. Возможны удачные совпадения, которые натолкнут на интересные мысли, подскажут, как реализовать задуманное раньше. Некоторые Раки заключат удачные сделки или купят вещи, к которым давно присматривались. Вторая половина дня даст вам возможность хорошо отдохнуть, восстановить силы. Это благоприятное время для оздоровительных процедур: они дают заметный эффект. Вероятны удачные покупки, в том числе незапланированные.
Лев
Отдохните, вам это не помешает. Эмоциональный фон дня отличается напряженностью, и это создает некоторые проблемы. Например, вы можете огорчаться из-за пустяков или сердиться на тех, кто вам очень дорог. Общение с близкими людьми порой требует куда больше терпения, чем обычно. Подумайте, что могло бы вас порадовать, поднять настроение. Это подходящий день для того, чтобы внести в свою жизнь нечто новое. Но и вернуться к давнему хобби может быть полезно. Главное – найти время для дела, которое приносит радость.
Дева
Начинается день удачно. Первая его половина хорошо подходит для учебы, сбора и анализа информации; вы справляетесь с этим отлично. Возможны неожиданные события, из которых вы извлечете пользу. Некоторые Девы найдут способ реализовать то, что давно задумали. Не упустите возможность воплотить в жизнь план, еще совсем недавно казавшийся невероятным. Вторая половина дня тоже неплоха. Она проходит куда спокойнее, дает возможность отдохнуть, восстановить силы. Вечер стоит провести с близкими: общение будет очень приятным и вдохновляющим.
Весы
Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и дружеские встречи. Вы со многими отлично ладите, нравитесь новым знакомым. Не исключено, что кто-то влюбится в вас с первого взгляда. Любые новые отношения развиваются стремительно. Скоро они начнут играть важную роль в вашей жизни. Будет возможность вернуться к интересным делам, на которые долго не хватало времени. Они вновь подарят массу ярких эмоций, настроение заметно улучшится. Вечер радует хорошими идеями. Особенно приятно, что их реализацию не нужно откладывать: можно немедленно приступить к делу.
Скорпион
Вы часто добиваетесь успехов благодаря умению ладить с людьми, на всех производить хорошее впечатление. Воспользовавшись поддержкой старых и новых союзников, вы справитесь с проблемами, над которыми долго размышляли. Вероятно удачное решение финансовых вопросов. Не исключено, что вам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше. День благоприятен с точки зрения личных отношений. Вы находите много способов порадовать тех, кто вам дорог. Вероятны романтические сюрпризы. Общение с любимым человеком дарит массу позитивных эмоций.
Стрелец
Начало дня подходит для того, чтобы размышлять о важных делах и строить планы. Интуиция часто подсказывает вам, как могут развиваться события, что нужно предпринять, чтобы добиться успеха. Вероятны полезные знакомства. Вы хорошо понимаете людей, часто догадываетесь о том, что они стараются скрыть. Во второй половине дня будет много мелких дел, каждое из которых требует времени и внимания. Возможно, вы успеете меньше, чем планировали. Не огорчайтесь: позже удастся наверстать упущенное. Наверняка порадуют новости, касающиеся кого-то из самых дорогих вам людей.
Козерог
Насыщенный день. Дел будет много, но их количество вас не напугает. Интуиция подсказывает, что вы со всем справитесь, и не ошибается. Интересно браться за все новое, даже если вы понимаете, что на первом этапе осуществления задуманного наверняка возникнут трудности. Свойственные вам оптимизм и энтузиазм многим по душе. Благодаря этим качествам вы находите новых друзей и союзников. Вторая половина дня порадует хорошими новостями и приятными сюрпризами. Это подходящий день для общения со старыми знакомыми. Они поделятся отличными идеями, предложат что-то интересное.
Водолей
Беспокойный, но очень плодотворный день. Сегодня вы сможете сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих. Будет возможность обзавестись новыми профессиональными связями. Некоторые Водолеи именно сегодня познакомятся с людьми, которые вскоре станут их самыми надежными союзниками. Отношения, сейчас начинающиеся как деловые, позже могут получить романтическое продолжение. Вы обаятельны, это замечают многие. Даже люди, которые обычно очень требовательны к окружающим, готовы закрыть глаза на ваши маленькие слабости.
Рыбы
Стоит отдохнуть. Этот день не особенно хорошо подходит для серьезных и ответственных дел, потому что вам может быть сложно сосредоточиться. К тому же от вашего внимания могут ускользнуть детали, которые позже окажутся важными. Очень кстати оказывается помощь проверенных союзников, они не подводят. Вторая половина дня обещает приятные сюрпризы влюбленным. Она хорошо подходит для романтического свидания или просто встречи с тем, кто вам симпатичен. Часто интуиция подсказывает, как лучше вести себя, чтобы произвести хорошее впечатление.