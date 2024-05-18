ГОРОСКОП НА 18 мая Овны - действуйте быстро и решительно, а Раки - отдыхайте и восстанавливайте силы

Будет шанс разобраться в том, что прежде казалось очень сложным. Возможны незапланированные расходы. Спонтанные покупки не всегда удачны, не стоит приобретать что-то в спешке. Вторая половина дня подходит для того, чтобы строить и обсуждать планы, касающиеся работы и бизнеса.

Овен

Удачный плодотворный день, который дает шанс добиться успеха во многих начинаниях. Вы действуете быстро и решительно, легко воплощаете в жизнь все, что задумали. Часто помогают старые знакомые; среди них можно найти не только надежных союзников, но и деловых партнеров. Вероятны удачные совпадения, хорошие новости. Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг и делаете правильные выводы. Возможно, вы поймете, как поддержать близких, решить какие-то домашние проблемы, в последнее время расстраивавшие всех.

Телец

Стоит поторопиться. В первой половине дня влияние позитивных тенденций будет особенно сильным, а это значит, что у вас есть шанс справиться со сложными делами, решить важные задачи. Часто вам везет там, где дело касается денег. Позже могут возникнуть какие-то мелкие трудности, досадные недоразумения. Некоторые Тельцы будут вынуждены потратить массу времени на исправление чужих ошибок. Других это рассердило бы, но представителям знака удастся сохранить позитивный настрой и отнестись к происходящему с юмором.

Близнецы