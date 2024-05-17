Рай для мошенников: названы города мира, где туристов дурят чаще всего

Традиционно, чем более туристическим является город, тем больше там мошенников. Эксперты издания Daily Express со ссылкой на исследование компании Action Fraud, опросившей британских туристов, составили список из 10 городов мира, где туристы чаще всего рискуют стать жертвами аферистов.

1. Бенидорм, Испания. Это чрезвычайно популярное место для летнего отдыха, и оно буквально кишит мошенниками. Особенно туристам рекомендубт опасаться предложений, которые кажутся хорошими, чтобы быть правдой.

2. Берлин, Германия. В немецкой столице стоит опасаться компаний, которые требуют от клиентов слишком быстро принимать решение – чаще всего так действуют мошенники.

3. Ибица, Испания. Посетителей главного места для вечеринок в Испании призывают следить за плохой грамматикой в рекламе, поскольку это часто указывает на мошенников.

4. Валлетта, Мальта. Мошенники здесь часто используют схему с поддельными объявлениями, пытаясь подтолкнуть отдыхающих к бронированию, поэтому, если что-то кажется сомнительным, стоит быть осторожным.

5. Албуфейра, Португалия. На одном из лучших направлений португальского Алгарве туристов часто пытаются обмануть фальшивыми предложенимями отелей, потому стоит перепроверить их изображения в Google, чтобы узнать, не были ли они украдены из реальных отелей.

6. Бангкок, Таиланд. Перед бронированием чего-либо в тайской столице стоит обязательно проверять, является ли это место отдыха реальным.

7. Мальдивы. Если вы видите предложение отдыха в этом роскошном месте, которое выглядит невероятно выгодным, обязательно проверьте, настоящее ли это объявление.

8. Дубай, ОАЭ. В этом городе также стоит опасаться фальшивых предложений отдыха.

9. Нью-Йорк, США. Эксперты предупреждают туристов, что здесь им также следует обращать внимание на предложения, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой.

10. Дублин, Ирландия. Поскольку ирландская столица в последние годы стала чрезвычайно популярной среди туристов, мошенники там тоже не дремлют.