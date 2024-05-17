ФОТО И ВИДЕО «Теперь я ваш сосед!» Лигалайз, приехавший с концертом в Таллинн, стал ближе к эстонскому народу

«Виноват, не успел прогуляться по Старому Таллинну. Всю энергию, все мысли и впечатления берегу для концерта. Сейчас я медитирую, вспоминаю песни и готовлюсь к выступлению, чтобы провести его на высоте», - рассказал Лигалайз.

Он признался, что у него уже хорошо получается произношение фразы «Таллинн, tere!» и пообещал, что выучит еще несколько новых слов на эстонском языке.

«Мне хотелось бы побыть подольше в Таллине, но у меня и у моей команды процесс тура проходит в быстром режиме: прилетели, набрались сил, сцена, перекусили и летим дальше. Много городов впереди, но я еще обязательно приеду. Кстати, теперь я ваш сосед! Я литовец - живу в Вильнюсе», - говорит артист, добавляя, что летом планирует еще раз приехать в Эстонию.

Концерт обещает стать ярким событием для всех поклонников рэпа и хип-хопа в Таллине, и Лигалайз, как всегда, подарит зрителям незабываемые эмоции и заряд положительной энергии своей музыкой.

Смотрите, что еще рассказал Лигалайз в видео!