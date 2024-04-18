В четверг, 18 апреля, в нашей столице проходит первый день Таллиннской Недели моды. В этот раз в качестве места проведения была выбрана необычная локация - водный центр Kalev Spa. За несколько минут до начала показа нам удалось пообщаться с эстонским портным, модельером и создателем бренда купальников ABFD Анастасией Балак. Она рассказала нам о подготовке к Неделе моды и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.
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ВИДЕО ⟩ Дизайнер Анастасия Балак призналась, чем пришлось пожертвовать ради безопасности моделей на Неделе моды в Таллинне
В этом году на Неделе моды в Таллинне Анастасия Балак представляет капсульную коллекцию под названием The OCEAN. Как рассказала сама дизайнер, у нее накопилось множество рисунков на тему океана, морских водорослей, кораллов и других подводных элементов, которые и легли в основу принтов, используемых дизайнером в своих изделиях.