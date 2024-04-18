ВИДЕО ⟩ Дизайнер Анастасия Балак призналась, чем пришлось пожертвовать ради безопасности моделей на Неделе моды в Таллинне

В этом году на Неделе моды в Таллинне Анастасия Балак представляет капсульную коллекцию под названием The OCEAN. Как рассказала сама дизайнер, у нее накопилось множество рисунков на тему океана, морских водорослей, кораллов и других подводных элементов, которые и легли в основу принтов, используемых дизайнером в своих изделиях.

Владелица ателье AVANTGARD призналась, что на создание капсульных коллекций уходит разное количество времени. Но в этот раз дизайнер начала подготовку к модному мероприятию за полгода. «Я уже заранее знала об участиях в Неделях моды (Анастасия Балак представляла свои коллекции также на Неделе моды в Риге, которая проходила с 8 по 11 апреля - прим. ред.) и начала подготовку довольно давно. А так, если очень постараться, то за пару месяцев коллекция будет готова», - говорит она.