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ВИДЕО ⟩ Дизайнер Анастасия Балак призналась, чем пришлось пожертвовать ради безопасности моделей на Неделе моды в Таллинне

Limon.ee
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Фото: Pilt videost

В четверг, 18 апреля, в нашей столице проходит первый день Таллиннской Недели моды. В этот раз в качестве места проведения была выбрана необычная локация - водный центр Kalev Spa. За несколько минут до начала показа нам удалось пообщаться с эстонским портным, модельером и создателем бренда купальников ABFD Анастасией Балак. Она рассказала нам о подготовке к Неделе моды и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться.

В этом году на Неделе моды в Таллинне Анастасия Балак представляет капсульную коллекцию под названием The OCEAN. Как рассказала сама дизайнер, у нее накопилось множество рисунков на тему океана, морских водорослей, кораллов и других подводных элементов, которые и легли в основу принтов, используемых дизайнером в своих изделиях. 

Владелица ателье AVANTGARD призналась, что на создание капсульных коллекций уходит разное количество времени. Но в этот раз дизайнер начала подготовку к модному мероприятию за полгода. «Я уже заранее знала об участиях в Неделях моды (Анастасия Балак представляла свои коллекции также на Неделе моды в Риге, которая проходила с 8 по 11 апреляприм. ред.) и начала подготовку довольно давно. А так, если очень постараться, то за пару месяцев коллекция будет готова», - говорит она.

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