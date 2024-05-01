Аллу Пугачеву заметили на Кипре вместе с Кириллом Серебренниковым

Певица Алла Пугачева в данный момент проживает на Кипре вместе с семьей. Недавно артистку заметили на прогулке с супругом Максимом Галкиным, вместе они заходили на местный рынок. А теперь - за ужином с режиссером Кириллом Серебренниковым.

Местные жители нечасто встречают Примадонну на улицах города, однако в этот раз им удалось разглядеть ее сидящей в кафе в компании режиссера, передает WomanHit.

Жительница Кипра Ирина рассказала, что Галкина и Пугачеву тут обсуждают нечасто - только если они попадаются на глаза. Также никто не бежит к ним с просьбой сфотографироваться. Сестра девушки недавно заметила чету, сидящей в кафе с мужчиной, похожим на Кирилла Серебренникова. Ирина уточнила, что сейчас на Кипре проходит кинофестиваль, поэтому скорее всего это он и был.

Аллу Борисовну связывают с режиссером тесные дружеские отношения. Так, народная артистка поддерживала Кирилла, пока тот находился под домашним арестом. А сам Серебренников поставил спектакль в честь Примадонны по случаю ее 70-летия.