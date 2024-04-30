Красные глаза и высохшее лицо: как рак всего за пару месяцев изменил Карла III

30 марта, Карл III и его супруга, королева Камилла, посетили центр лечения рака, где пообщались с пациентами и специалистами. Толпа папарацци и зевак собралась у входа в медицинский центр, чтобы увидеть суверена и его избранницу. Августейшие особы радостно помахали подданным.

Онкобольной Карл выглядел бодрым, однако внимательные поклонники не могли не заметить, как сильно он похудел. Показалось даже, что костюм стал ему немного велик. Кроме того, публика обратила внимание на красные белки глаз монаршей особы, его высохшее лицо и пунцовые руки. Судя по всему, химиотерапия не проходит для монарха бесследно.

Карл III все еще получает медицинскую помощь амбулаторно. Лечение суверена не завершено. Букингемский дворец утверждает, что сын Елизаветы II идет на поправку, однако инсайдеры, близкие к королевскому дому говорят, что в реальности все не так радужно. Так, неделю назад в Лондоне в срочном порядке обновляли план похорон Карла III, который носит кодовое название «Мост Менай».

В середине января, напомним, британский король три ночи провел в больнице. Из-за увеличения простаты Карлу III проводили некую процедуру. Во время медицинского вмешательства был обнаружен рак. Точный диагноз монаршей особы скрывают. Между тем Дворец пояснил, что о раке простаты, как многие могли бы подумать, речь не идет.