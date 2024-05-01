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ФОТО «Криминальному чтиву» 30 лет! Актеры встретились в честь юбилея культового фильма

Limon.ee
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Актеры "Криминального чтива" 30 лет спустя.
Актеры "Криминального чтива" 30 лет спустя. Фото: MARIO ANZUONI

Актеры из фильма «Криминальное чтиво» - Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Харви Кейтель - встретились в честь 30-летия премьеры легендарной ленты Квентина Тарантино на Фестивале классического кино TCM, информирует Deadline.

В дополнение к «Криминальному чтиву», на фестивале состоятся показы таких картин, как «Чайнатаун», «Грязный Гарри», «Собачий полдень», «Хладнокровное убийство», «К северу через северо-запад» и «В порту».

Актеры рады встрече на фестивале.
Актеры рады встрече на фестивале. Фото: MARIO ANZUONI

Традиционно каждый показ сопровождается вступительными словами актеров и режиссеров. Просмотр «Криминального чтива» включил дискуссию с участием Траволты, Турман, Джексона и Кейтеля.

Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман.
Сэмюэл Л. Джексон и Ума Турман. Фото: Billy Bennight

Среди других участников фестиваля - актеры, сыгравшие в фильме, такие как Розанна Аркетт, Фил ЛаМарр, Берр Стирс, Эрик Штольц, Джулия Суини и Фрэнк Уэйли.

«Криминальное чтиво» вышло в 1994 году и стало вторым фильмом Квентина Тарантино, который заявил, что выпустит всего 10 фильмов в качестве режиссера.

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