Актеры из фильма «Криминальное чтиво» - Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Харви Кейтель - встретились в честь 30-летия премьеры легендарной ленты Квентина Тарантино на Фестивале классического кино TCM, информирует Deadline.
ФОТО ⟩ «Криминальному чтиву» 30 лет! Актеры встретились в честь юбилея культового фильма
В дополнение к «Криминальному чтиву», на фестивале состоятся показы таких картин, как «Чайнатаун», «Грязный Гарри», «Собачий полдень», «Хладнокровное убийство», «К северу через северо-запад» и «В порту».
Традиционно каждый показ сопровождается вступительными словами актеров и режиссеров. Просмотр «Криминального чтива» включил дискуссию с участием Траволты, Турман, Джексона и Кейтеля.
Среди других участников фестиваля - актеры, сыгравшие в фильме, такие как Розанна Аркетт, Фил ЛаМарр, Берр Стирс, Эрик Штольц, Джулия Суини и Фрэнк Уэйли.
«Криминальное чтиво» вышло в 1994 году и стало вторым фильмом Квентина Тарантино, который заявил, что выпустит всего 10 фильмов в качестве режиссера.