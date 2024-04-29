ВИДЕО «Это так стыдно!» Приехавший в Таллинн финский актер Вилле Хаапасало покраснел от этого вопроса

Больше всего в Эстонии Хаапасало поразила наша погода. «Ребята, я не понимаю, что происходит. В Финляндии на десять градусов холоднее, чем в Таллинне! Мы проехали 50 километров, а у вас лето тут! Не знаю, как у вас это получается!» - недоумевает актер, который не знает, что неделю назад в Эстонии еще царила зима.

В Таллинн Хаапасало приезжает не так часто: два раза в год, но всегда находит для себя новые и интересные места. «Здесь такие прикольные рестораны! Почему у нас нет таких? А потому, что у нас много разных законов, правил, которые мешают...», - говорит актер.

«Перемещение интуриста в 90-е» - это некая история из жизни самого актера. Он объясняет, что именно 90-е стали тем периодом, которые изменили его: «Я из мальчика стал мужиком!» Хаапасало говорит, что подобных выступлений у него еще не было. «У меня нет сценария! А что именно я буду делать, я пойму в течение самого выступления», - признается он.

О чем еще рассказал Вилле Хаапасало, смотрите в видео!