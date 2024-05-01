ФОТО Приключения Лауры Пыльдвере в Саудовской Аравии: это очень безопасный регион!

«Теперь пора приземляться домой. Саудовская Аравия, спасибо тебе, ты была полна приключений!» - пишет Лаура Пыльдвере в своем Instagram. Она также делится некоторыми советами для тех, кто планирует отправиться в этом же направление.

«Очень безопасный район - здесь действует для местных жесткий режим и наказания. Уличные торговцы не навязывают свои услуги. Женщины в основном должны быть покрыты с головы до ног (в Джидде это не так строло отслеживается, но я все равно делала это из вежливости). В ресторанах быстрого питания есть отдельные очереди для мужчин и женщин», - рассказывает певица о Саудовской Аравии.