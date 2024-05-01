Полиция Швеции рассказала об угрозах Евровидению

Полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, финал - 11 мая. Большая часть отчета засекречена, сообщает Euronews.

Как сообщают местные СМИ, среди угроз называются кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.

Подготовка к обеспечению безопасности конкурса проходит с учетом того, что Швеция, по мнению полиции, является «приоритетной целью» для исламистских террористических организаций.

Ожидается, что на «Евровидение» в Мальмё, где проживают около 360 тысяч человек приедут порядка 100 тысяч гостей из разных стран.

Эстонские исполнители 5Miinust и Puuluup вылетели в шведский Мальмё уже в этот понедельник. Смотрите, как прошла их первая репетиция ЗДЕСЬ!