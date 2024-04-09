Во вторник вечером, 9 апреля, на ледовой арене Tondiraba в Таллинне проходит захватывающее ледовое шоу Kings on Ice. Ведущей вечера стала директор Tondiraba, фигуристка Елена Глебова. Объявлять яркие номера, она выходит на лед в розовом коротком платье и белоснежных коньках.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Светящийся лёд и тысячи восторженных глаз: звезды мирового фигурного катания показывают в Таллинне королевское шоу
Гвоздь программы – скрипач Эдвин Мартон, известный во всем мире своими уникальными саундтреками гала-концертов звезд фигурного катания.
На фоне трогающих до глубины души композиций Мартона фигуристы создают на льду великолепные картины и рассказывают изобретательные истории. Каждый номер обещает быть уникальным – ведь все они подготовлены специально для этой программы.
Сегодня на ледовой арене Tondiraba появятся рок-звезда фигурного катания, а по совместительству новый чемпион мира Илья Малинин, действующая чемпионка Европы Луна Хендрикс, семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес, а также первый в истории Эстонии призер чемпионата Европы 2023 Александр Селевко.
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