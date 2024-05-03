Устал от россиянок? Стало известно, почему Том Круз не хочет встречаться с Ириной Шейк

Том Круз якобы очень доволен вниманием Ирины, но сейчас полностью сосредоточен на работе.

Кроме того, 61-летний актер решил взять перерыв в романтических отношениях после короткого, но громкого романа с еще одной россиянкой Эльсиной Хайровой.

«Тому льстит, что такая красивая женщина, как Ирина, считает его подходящим кандидатом для отношений, но, как бы он ни был доволен, первая любовь Тома - создание фильмов, и это отнимает у него большую часть времени. С кем бы он в конечном счете не имел дела, именно кино будет на первом месте», - сказал инсайдер.

Другими словами, россиянку культурно «отшили» под надуманным предлогом.

При этом источник не утверждает, что роман актера с 38-летней моделью невозможен, но считает его маловероятным: «Могут ли они когда-нибудь встретиться с Ириной и посмотреть, будет ли между ними искра? Все возможно, но роман Тома и Ирины - это пока ближе к невозможному».

Недавно Том Круз расстался с Эльсиной Хайровой, отец которой - богатый путинский чиновник. По словам инсайдеров, актер охладел к ней и отношения сошли на нет. Другие источники утверждают, что их роману помешал бывший муж Эльсины, бизнесмен Дмитрий Цветков, слишком активно комментировавший их роман в СМИ.

Ирина Шейк озаботилась поисками нового бойфренда, по слухам, на фоне неудачных романов с Томом Брэди и Брэдли Купером. Том Брэди, с которым Ирина несколько месяцев встречалась, тоже поставил в приоритет не отношения, а карьеру, хотя, по словам инсайдеров, увлекается Ириной.

Что касается Купера, от которого у Ирины есть дочь Лея и за которого она, по сообщениям инсайдеров, была бы не прочь выйти замуж, но он уже увлекся Джиджи Хадид. Ирина, сама познакомившая их, в последнее время перестала общаться с Купером - по крайней мере, их перестали замечать вместе даже на прогулках с дочерью. Как объясняют инсайдеры, дело как раз в романе Купера с Джиджи.