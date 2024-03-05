ГОРОСКОП НА 5 МАРТА ⟩ Близнецам нужно не терять самообладания, а Весам могут поступить неожиданные предложения о работе

Вероятны досадные происшествия, неудачные совпадения, какие-то неприятные события. Особенно переживать не о чем: вскоре позитивные тенденции наберут силу и все трудности останутся в прошлом. Вечер порадует хорошими новостями.

Овен

В начале дня важно сохранять самообладание и не строить иллюзий. Это подходящее время для самостоятельной работы; лучше сосредоточиться на понятных и полезных делах. Постарайтесь завершить то, что было начато раньше, чтобы потом не пришлось отвлекаться от более интересных занятий. Позже наступит благоприятный период для творчества и любых занятий, требующих фантазии. Часто вы предпочитаете не идти чужим путем, а искать собственные способы достижения цели. Многие эксперименты оказываются удачными. Окружающие охотно поддерживают ваши идеи.

Телец

Не всегда легко поладить с окружающими, порой возникают серьезные разногласия. Но вы ведете себя спокойно и рассудительно, не допускаете конфликтов, старайтесь сгладить острые углы и идете на компромиссы, когда это нужно. Можно добиться успехов, действуя самостоятельно. Особенно удачными оказываются те ваши проекты, к реализации которых можно подойти творчески. День обещает быть удачным с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников, выгодные сделки. Некоторые Тельцы поймут, как лучше распределиться имеющимися средствами.

Близнецы