Начало дня благоприятно с деловой точки зрения. Это время дает шанс решить задачи, которые прежде ставили в тупик. Будет возможность укрепить деловые связи, найти новых друзей и союзников. Люди, чьи цели схожи, понимают, что выгоднее объединить усилия и двигаться в одном направлении. Несколько сложнее складывается вторая половина дня, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 5 МАРТА ⟩ Близнецам нужно не терять самообладания, а Весам могут поступить неожиданные предложения о работе
Вероятны досадные происшествия, неудачные совпадения, какие-то неприятные события. Особенно переживать не о чем: вскоре позитивные тенденции наберут силу и все трудности останутся в прошлом. Вечер порадует хорошими новостями.
Овен
В начале дня важно сохранять самообладание и не строить иллюзий. Это подходящее время для самостоятельной работы; лучше сосредоточиться на понятных и полезных делах. Постарайтесь завершить то, что было начато раньше, чтобы потом не пришлось отвлекаться от более интересных занятий. Позже наступит благоприятный период для творчества и любых занятий, требующих фантазии. Часто вы предпочитаете не идти чужим путем, а искать собственные способы достижения цели. Многие эксперименты оказываются удачными. Окружающие охотно поддерживают ваши идеи.
Телец
Не всегда легко поладить с окружающими, порой возникают серьезные разногласия. Но вы ведете себя спокойно и рассудительно, не допускаете конфликтов, старайтесь сгладить острые углы и идете на компромиссы, когда это нужно. Можно добиться успехов, действуя самостоятельно. Особенно удачными оказываются те ваши проекты, к реализации которых можно подойти творчески. День обещает быть удачным с точки зрения финансов. Вероятны денежные поступления из неожиданных источников, выгодные сделки. Некоторые Тельцы поймут, как лучше распределиться имеющимися средствами.
Близнецы
Старайтесь не терять самообладание, даже если сегодня все будет идти не по плану. Терпение тоже пригодится: часто события развиваются совсем не так быстро, как вам хотелось бы. В первой половине дня может быть сложно ладить с окружающими, потому что они не всегда будут понимать вас правильно. Чуть позже все наладится. Будет возможность повидаться со старыми знакомыми. Они поделятся интересной информацией и найдут способ вдохновить вас. Некоторых Близнецов ждут романтические сюрпризы и перемены к лучшему в отношениях с любимым человеком.
Рак
Этот день принесет много хорошего. Полезно проявлять инициативу и в деловой сфере, и в личных отношениях; это помогает быстрее добиться нужного результата. Не исключены интересные предложения о сотрудничестве. Некоторые Раки получат работу, о которой давно мечтали. В сфере личных отношений также преобладает влияние позитивных тенденций. Вероятны хорошие новости, касающиеся кого-то из близких. Интуиция часто помогает вам понять окружающих, догадаться, о чем они мечтают и чего опасаются. Это позволит избежать напряженных моментов, проблем в общении.
Лев
Неплохой день, интересный и приятный. Правда, он едва ли будет особенно плодотворным. Не все дела, за которые беретесь, вы сможете завершить в срок. Порой возникают разногласия на работе и дома, но речь обычно идет о мелочах и удается быстро найти решение, устраивающее всех. Полезно размышлять о будущем. Тут на смену прекрасным мечтам приходят конкретные планы. К тому же становится ясно, кто поможет их осуществить. Самое время поделиться идеями, обсудить их с возможными союзниками. Вас наверняка поддержат.
Дева
Не торопитесь. Это не лучший день для того, чтобы принимать решения на ходу или в спешке заниматься делами, требующими внимания и осторожности. Многим Девам пригодится чужой опыт. Не стесняйтесь обращаться за помощью и советами к людям, которые знают больше, чем вы. Возможны небольшие денежные поступления. Они окажутся очень кстати, будет шанс сделать удачные покупки. В первой половине дня появится много новых дел и задач. Не исключено, что вам придется изменить планы. Позже можно будет вернуться к каким-то старым идеям и воплотить их в жизнь.
Весы
Благоприятный день. Старайтесь серьезно относиться к любым делам, за которые беретесь, тогда вы добьетесь в них большого успеха. Может решиться проблема, в последнее время беспокоившая и вас, и ваших близких. Не исключены неожиданные предложения о работе, обещающие скорый карьерный рост. Многим Весам везет там, где дело касается денег. Удачно решатся финансовые вопросы, не исключено, что вам вернут какие-то старые долги. Вечер радует романтическими сюрпризами. Возможны и знаки внимания, которым вы будете очень рады.
Скорпион
Вас ждет довольно утомительный день. Дел будет больше, чем вы ожидали, и придется изменить планы, чтобы справиться со всем, что требует внимания. Порой на помощь приходят старые друзья, но даже в таких случаях многое зависит именно от вас. Радует, что усилия не оказываются напрасными: вы добиваетесь отличных результатов. Полезно учиться. Знания, полученные сегодня, наверняка пригодятся в ближайшее время. Некоторые Скорпионы раньше других получат очень важную информацию. Интуиция поможет правильно ею воспользоваться.
Стрелец
Не торопитесь. Сегодня даже привычные дела могут требовать больше внимания, чем обычно. Не исключено, что нужно будет вернуться к каким-то старым проектам, чтобы исправить допущенные ошибки. Хорошо проходят встречи и переговоры, не исключено, что вам предложат новую работу. Помните, что времени на размышления у вас немного, и постарайтесь побыстрее собрать всю необходимую информацию. Вторая половина дня – благоприятное время для знакомств. Вы нравитесь многим людям и легко находите к ним подход. Не исключено начало романтических историй. Отношения могут развиваться стремительно, если вы проявите инициативу.
Козерог
Подходящий день для начала новых дел. Вы быстро во всем разбираетесь, добиваетесь первых успехов и с энтузиазмом двигаетесь дальше. Легко найти союзников. Часто помогают новые знакомые, и совместная деятельность может положить начало долгой дружбе. Но не торопитесь доверять тем, кто недавно поддерживал ваших соперников. К таким делам стоит присмотреться внимательнее. Будет возможность решить какие-то старые проблемы, в последнее время тревожившие близких. Часто именно у вас появляются идеи, реализация которых многое меняет к лучшему. День подходит для покупок.
Водолей
Благоприятный день для решения любых вопросов, связанных с деньгами или имуществом. Даже если вы прежде были бесконечно далеки от коммерческой деятельности, сегодня будет шанс добиться в ней успеха. Удача сопутствует Водолеям и там, где требуется изобретательность. У представителей знака появляется много отличных идей. Вечер дает шанс решить личные проблемы, наладить отношения с близкими. Вы искренне интересуетесь делами окружающих, прислушиваетесь к их мнению. Люди это ценят. Многие обиды и разногласия остаются в прошлом.
Рыбы
Не всегда легко найти общий язык с окружающими, порой возникают очень напряженные моменты. Но вам удается не допустить конфликта, вовремя разрядить обстановку. Часто в этом помогают люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Можно делать покупки, в том числе незапланированные; они обычно оказываются удачными. Вероятны неожиданные визиты, которым вы будете очень рады. Некоторые Рыбы смогут повидаться с друзьями, по которым скучали в последнее время. Общение окажется вдохновляющим, вы почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее.