ФОТО Принц Уильям исполняет королевские обязанности без Кейт Миддлтон

Фото: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Принца пригласил в школу 12-летний Фредди Хэдли, который написал письмо королевской семье. Письмо Уильяма Фредди тронуло его: «Я обещал приехать!»

Это было второе публичное мероприятие принца Уильяма с тех пор, как в марте принцесса Уэльская сообщила о своем диагнозе рака.

Принц Уильям исполняет королевские обязанности без Кейт Миддлтон. Фото: George Rogers/SIPA

На этой неделе королевский эксперт Роберт Джобсон рассказал, как борьба Кейт с раком «тяжело» отражается на отношениях принца и принцессы, поскольку они «пытаются примирить благополучие своих детей с серьезностью ее диагноза».

Принц Уильям исполняет королевские обязанности без Кейт Миддлтон. Фото: GEORGE ROGERS-POOL/SIPA

Он объяснил журналу Hello!, что пара, которая будет отмечать годовщину свадьбы в конце месяца, стала «ближе» во время борьбы за здоровье. Он добавил, что их связь теперь «непоколебима», добавив: «Нет никаких сомнений в том, что Уильям в данный момент является опорой для Кейт».