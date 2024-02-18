Звезда «Джокера» Хоакин Феникс во второй раз станет отцом

Оскароносный актер Хоакин Феникс, который прославился благодаря роли Джокера в одноименном фильме, и его возлюбленная Руни Мара ждут рождения второго ребенка.

Об этом стало известно 16 февраля, когда избранница артиста появилась на Берлинском международном кинофестивале. Актриса Руни Мара для события выбрала черное платье свободного кроя. Наряд идеально подчеркнул округлый немалый животик возлюбленной Феникса.

Таким образом, влюбленные сообщили, что во второй раз станут родителями. Кстати, Руни Мара, вероятно, находится уже на последних месяцах беременности, и вскоре будет рожать.

Пока что актеры не комментируют новости о пополнении в семье. Также неизвестно, ребенок какого пола родится у пары.

Отметим, Хоакин Феникс и Руни Мара познакомились в 2012 году, а отношения между ними начались только четыре года спустя. В 2019 году влюбленные обручились, а в сентябре 2020 года у них родился первенец, которому они дали имя Ривер.