Ретроградный Плутон: каким знакам Зодиака повезет в мае и чего опасаться

Лев

Благодаря тому, что Плутон, Планета трансформации, смещается в ретроградное положение в вашем секторе партнерства и брака в начале месяца, вы сможете ясно увидеть проблемы в своих отношениях.

Ваш сектор дружбы и социальных сетей будет активирован во время 13-месячного транзита Юпитера, и в конечном итоге вы можете найти идеальных сотрудников, которые помогут вам реализовать одно или несколько ваших видений и воплотить их в жизнь.

Дева

Дева, в этом месяце ваш планетарный управитель Меркурий больше не ретрограден в вашем секторе внешних ресурсов, и это помогает оставаться более оптимистичными и уверенными.

Солнце и Юпитер активизируют ваш карьерный сектор под конец месяца, так что у появится возможность улучшить свое финансовое положение.

Весы

Весы, расположение Солнца в Тельце в течение первых трех недель мая поможет вам лучше понять, с кем и почему можно поделиться своей энергией, временем, деньгами и ресурсами. Жизнь для вас значительно изменилась с тех пор, как в конце марта произошло лунное затмение в вашем знаке, так что вы, вероятно, будете бороться с противоречиями между прошлым, которое вы хотите отпустить, и будущим, в которое вы хотите войти. Используйте новолуние в Тельце 7-го числа, чтобы определить свои приоритеты.

Последние десять дней месяца будут идеальными для путешествий, очищения ума и вдохновения.

Скорпион