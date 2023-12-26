«Какие большие!»: Кейт и Уильям показали свежее фото наследников

Джордж, Шарлотта и Луи позировали, сидя рядом друг с другом на скамейке. За последнее время они заметно повзрослели и прибавили в росте, что не могли не отметить поклонники семейства.

«Какие большие!», «Как они выросли за лето!», «Будущее британской монархии», - писали в Сети.

Напомним, принцу Джорджу - будущему королю - в этом году исполнилось 10 лет. Шарлотта младше на два года, а Луи появился на свет в 2018 году.