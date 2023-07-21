LIMON LIVE ⟩ Таллиннская певица Masha Romantica: «Теперь мне хочется сменить сценическое имя!»

За время своего творчества Мария научилась писать музыку сама. «Раньше я думала, что все вращается вокруг продюсера, и ты не можешь ни куда-то двинуться, ни самостоятельно что-то сделать без чьей-то поддержки и помощи. Конечно, это важно. Но сейчас настали такие времена, что артист может развиваться без продюсера и быть продюсером самому себе. Сейчас музыку можно себе через интернет заказать, найти себе биты. Обратиться к специалистам, которые сведут, сделают аранжировку. Это для меня стало открытием, поэтому в 2020 году я написала самостоятельно две песни. В том же году вышел мой первый и единственный видеоклип».