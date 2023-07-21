LIMON LIVE ⟩ Таллиннская певица Masha Romantica: «Теперь мне хочется сменить сценическое имя!»

Певица Masha Romantica, а в обычной жизни таллиннка Мария Иванова, признается, что ее сценическое имя себя изжило. Пришла пора взрослеть.
2 июня главный русскоязычный развлекательный портал страны - Limon.ee - отметил 12-й день рождения грандиозным выпуском шоу Limon LIVE. Ведущие Светлана Карабут и Эдгар Гергель в течение шести часов в прямом эфире принимали гостей на террасе кафе Kofeman, расположенной в двух шагах от Ратушной площади Таллинна.
На улице было невыносимо холодно, порывистый ветер, казалось, унесет не только импровизированную уличную студию, но и косметику с лица ведущей. Однако ведущие героически высидели эфир - шоу состоялось. Смотрите, как это было, ЗДЕСЬ!
Поскольку шоу Limon LIVE ушло на летние каникулы, каждую пятницу мы будем опубликовывать яркие отрывки праздничного эфира. Сегодня мы предлагаем вам романтическую встречу с певицей Masha Romantica.
Певица призналась, что летом собирается много работать. «Я люблю летом работать. Это часто бывает на свежем воздухе. Обстановка совсем другая. Более позитивная, классная», - призналась Мария. Она рассказала, что несколько лет находилась в творческом кризисе. Причина тому оказалась совершенно банальной - закрутились в ежедневной рутине: ремонт, работа, воспитание сына, бытовые проблемы.
«Я до сих пор нахожусь в поиске себя. Я уже много-много лет на сцене, уже больше 17 лет, мне кажется, что уже и Masha Romantica отжила свое. Мне хочется поменять сценическое имя. Я на сцене уже 17 лет, скоро у моей «Романтики» будет совершеннолетие, - говорит певица. - Я расту, развиваюсь, я взрослею. Ну какая Маша Романтика? Это было актуально в 19 лет».
За время своего творчества Мария научилась писать музыку сама. «Раньше я думала, что все вращается вокруг продюсера, и ты не можешь ни куда-то двинуться, ни самостоятельно что-то сделать без чьей-то поддержки и помощи. Конечно, это важно. Но сейчас настали такие времена, что артист может развиваться без продюсера и быть продюсером самому себе. Сейчас музыку можно себе через интернет заказать, найти себе биты. Обратиться к специалистам, которые сведут, сделают аранжировку. Это для меня стало открытием, поэтому в 2020 году я написала самостоятельно две песни. В том же году вышел мой первый и единственный видеоклип».
Сейчас у Марии есть много творческих набросков, вскоре она планирует выпустить песню на английском языке.
«Более глубокую, сильную. Не просто чтобы люди потанцевали, а чтобы душу затронуть», - говорит Мария. А в каком образе и с каким именем предстанет перед нами певица - пока держется в секрете.
О работе, взрослеющем сыне, радостях жизни и многом другом Мария рассказала ведущим Limon LiVE. Cмотрите этот яркий выпуск Limon LIVE с певицей Masha Romantica. В конце выпуска вы можете насладиться ее видеоклипом.