Названы страны, лидирующие по числу смертей от селфи

Само понятие «селфи» появилось в Австралии в 2002 году. С тех пор тяга к самопрезентации унесла сотни жизней. В 49 странах мира с 2014 по 2023 год при попытке сделать селфи погибли 399 человек.

Из них из Индии - 190. В июле 2022 года там произошло самое смертоносное селфи, когда близ Джайпура молния ударила в группу людей, делавших селфи на башне форта Амбер. Погибли 11 человек.

Далее идут США и Россия по 29 и 18 человек. В Германии самым опасным местом, популярным среди любителей селфи, считается водопад Кёнигсбах в Баварии. В 2019 году там погибли двое туристов из Саксонии, после чего доступ туда закрыли. Такую статистику приводит Telegram-канал BILD.

А китаянка София Чунг разбилась насмерть в 2021 году, когда делала селфи на краю водопада близ Гонконга.