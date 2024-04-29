ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? На Шэрон Стоун подали в суд

По утверждению Годепски, в прошлом году Стоун спровоцировала ДТП на южном съезде с автострады 101 в Лос-Анджелесе: на высокой скорости врезалась в машину, за рулем которой сидела Аманда. В исковых документах утверждается, что знаменитость нарушила как минимум три правила дорожного движения штата Калифорния, включая превышение скорости, небезопасный маневр при повороте и небезопасную смену полосы движения.

Годепски обвинила актрису в халатности и заявила, что понесла «утрату заработной платы», «имущественный ущерб», «общий ущерб» и «потерю трудоспособности» и настаивает на материальной компенсации.

К слову, это далеко не первая судебная тяжбе в жизни знаменитости. В 2012 году на Стоун подала в суд ее бывшая няня-филиппинка за нарушение трудового законодательства и уничижительные комментарии по поводу ее этнической принадлежности. Однако год спустя этот иск был урегулирован.

А еще раньше актриса после долгих судебных разбирательств с бывшим мужем потеряла опеку над сыном. Всю правду о той тяжелой ситуации звезда рассказала лишь недавно.