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«Мы планировали полететь, но нам не нужен такой цирк»: несостоявшийся рейс Finnair в Тарту бурно обсуждали в социальных сетях

Геттер Трумси
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Фото: Kristjan Teedema

Прошедшие выходные вызвали много обсуждений из-за двух неудачных рейсов Finnair из Хельсинки в Тарту. Тема получила освещение в СМИ и обсуждалась в социальных сетях как серьезно, так и с использованием черного юмора.

27 апреля Postimees сообщила, что самолет Finnair, который должен был приземлиться в аэропорту Тарту, из-за сбоев в GPS-оборудовании вторую ночь подряд возвращался в Хельсинки.

Мэр Тарту Урмас Клаас признал в беседе с Postimees, что проблема шире, чем просто нарушения на линии Тарту-Хельсинки. «Это одна из форм гибридной войны, свидетелями которой мы сейчас являемся. Цель врага, безусловно, состоит в том, чтобы нарушить нашу жизнь настолько, насколько это возможно, и это жесткая реальность», - говорит он.

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