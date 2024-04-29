«Мы планировали полететь, но нам не нужен такой цирк»: несостоявшийся рейс Finnair в Тарту бурно обсуждали в социальных сетях

27 апреля Postimees сообщила, что самолет Finnair, который должен был приземлиться в аэропорту Тарту, из-за сбоев в GPS-оборудовании вторую ночь подряд возвращался в Хельсинки.

Мэр Тарту Урмас Клаас признал в беседе с Postimees, что проблема шире, чем просто нарушения на линии Тарту-Хельсинки. «Это одна из форм гибридной войны, свидетелями которой мы сейчас являемся. Цель врага, безусловно, состоит в том, чтобы нарушить нашу жизнь настолько, насколько это возможно, и это жесткая реальность», - говорит он.