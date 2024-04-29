Прошедшие выходные вызвали много обсуждений из-за двух неудачных рейсов Finnair из Хельсинки в Тарту. Тема получила освещение в СМИ и обсуждалась в социальных сетях как серьезно, так и с использованием черного юмора.
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«Мы планировали полететь, но нам не нужен такой цирк»: несостоявшийся рейс Finnair в Тарту бурно обсуждали в социальных сетях
27 апреля Postimees сообщила, что самолет Finnair, который должен был приземлиться в аэропорту Тарту, из-за сбоев в GPS-оборудовании вторую ночь подряд возвращался в Хельсинки.