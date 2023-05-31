ЭТО БЫЛО ФЕЕРИЧНО! ⟩ Limon LIVE провел на холоде и ветру прямой эфир рядом с Ратушной площадью

С 14:00 до 18:00 в прямом эфире развлекательного шоу ведущие Эдгар Гергель и Светлана Карабут примут звездных гостей, помучают их каверзными вопросами и заданиями, а также дадут слово всем желающим.

Возможность выйти в прямой эфир будет предоставляться пришедшим на место читателям и зрителям в течение всего эфира, но отдельный момент для этого предусмотрен в 15:45. Желающим попасть в эфир нужно быть в 15:30 у входа в кафе.

В нашу выездную студию Limon LIVE, чтобы поздравить любимый портал с днем рождения, приедут яркие гости. Шоу будет проходить в режиме реального времени.

В 14:05 первой гостьей эфира станет певица, преподаватель восточных танцев Оксана Эрради. Праздничную эстафету переймет топ-стилист Денис Коваленко, который появится в студии Limon LIVE в 14:30. В 15:00 гостьей программы станет руководитель танцевальной студии Viis Tähte Айникки Сеппар.

В 15:45 самый народный портал страны предоставит своим читателям возможность выйти в прямой эфир. Мы очень ждем вас приходите!

В 16:00 в студию приедет танцовщица Любовь Анирамас, а вслед за ней, в 16:30 гостем передачи станет талантливый музыкант, продюсер и автор песен, уже известный по ряду местных проектов Дмитрий Марута.

Дорогие читатели, мы приглашаем всех вас разделить с нами этот праздник! Приходите 2 июня в уютное кафе Kofeman, чтобы поздравить нашу трудолюбивую редакцию, офис которой в этот день тоже переедет в кафе, чтобы мы могли встретиться лично и пообщаться.

В 17:00 в прямом эфире появится певица Masha Romantica.