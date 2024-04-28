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Эстонский музыкант о личной жизни: лучше секс на одну ночь, чем удручающие отношения

Геттер Трумси
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Кердо Мёльдер.
Кердо Мёльдер. Фото: Erakogu

«Еще пять лет назад я жил ради отношений!» - признается Elu24 Кердо Мёльдер, участник группы Respekt. Музыкант добавляет, что уже почти два года живет один и, к своему удивлению, получает от этого огромное наслаждение!

Группа Respekt выпустила новый сингл: они перезаписали старую песню Muinasjutumaa («Сказочная страна» - прим. ред.), подарив ей новое звучание. Солист группы Кердо Мёльдер говорит: «Мы все мечтаем о стране, где существовал бы мир, любовь и только твой любимый».

«Но я уверен, что эта страна находится внутри каждого из нас!» - оптимистично говорит Мёльдер в интервью Elu24. Он добавляет: «Это место существует везде, нужно только захотеть его найти! Надо рисковать, чтобы найти дорогу в свою сказочную страну [...], где вас ждет ваша настоящая любовь».

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