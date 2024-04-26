24.04.24 «Для жениха это был сюрприз!» Эпатажная жительница Маарду Луиза Валентович стала самой необычной невестой

Зеркальная дата, которая на этой неделе вызвала ажиотаж в столичном ЗАГСе - 24.04.2024 - по мнению нумерологов, приносит счастье и благополучие в семейной жизни. Именно эти цифры могут перевернуть всю судьбу человека. И хотя не все влюбленные, которые официально зарегистрировали брак в этот день, верят в магию чисел, каждая пара подтверждает - дата красивая и хорошо запоминается.