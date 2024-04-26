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24.04.24 «Для жениха это был сюрприз!» Эпатажная жительница Маарду Луиза Валентович стала самой необычной невестой

Светлана Карабут
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В красивую дату 24.04.2024 Таллиннский ЗАГС был переполнен молодоженами. Обменялась в этот день кольцами со своим возлюбленным и солистка LIZ project Луиза Валентович. 

Зеркальная дата, которая на этой неделе вызвала ажиотаж в столичном ЗАГСе - 24.04.2024 - по мнению нумерологов, приносит счастье и благополучие в семейной жизни. Именно эти цифры могут перевернуть всю судьбу человека. И хотя не все влюбленные, которые официально зарегистрировали брак в этот день, верят в магию чисел, каждая пара подтверждает - дата красивая и хорошо запоминается.

Переступила порог Таллиннского ЗАГСа 24 апреля 24 года и LIZ project Луиза Валентович. Именно в этот день она стала законной супругой своего возлюбленного Марата Зарипова, с которым она сейчас проживает в Маарду. Впрочем, молодожены признались, что с выбором даты не заморачивались.

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