С НАСТУПАЮЩИМ! ⟩ Жительница Маарду сняла трогательное видео, после которого и вам захочется встретить Новый год здесь

«Хоть я и прожила первую половину жизни в Таллинне, но теперь я живу в тихом и уютном городке Маарду. Съемки здесь и проходили, а приняли участие в них все мои самые близкие и родные люди, – рассказывает Луиза Валентович. – Также мы пригласили на съемки хороших знакомыми и чудесных ребятишек, которые живут в Маарду».

Певица объясняет, что хотя уходящий год и был непростым для всех нас, своим новогодним музыкальным обращением ей хочется донести, что несмотря на трудности, главное - вера в чудеса, а любовь и счастье в семьях способны претворять эти самые чудеса в жизнь.

«Хочу поблагодарить своего любимого, который вдохновляет меня в творчестве и не только, – говорит Луиза Валентович. – Поздравляю всех с наступающим 2024 Годом! Пусть у каждого из вас в сердцах горит огонь от любви ваших близких. Берегите себя и родных!»

Смотрите видео, заряженное на любовь и уют!