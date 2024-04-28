27 и 28 апреля в Котле культуры прошел Таллиннский фестиваль кофе, собравший огромное количество как просто любителей этого ароматного напитка, так и кофейных экспертов. Смотрите видео!
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Это извращение!» Гости Таллиннского фестиваля кофе назвали продукт, который убивает вкус ароматного напитка
Таллиннский фестиваль кофе проходит в нашей столице уже не первый раз, и всегда остается одним из самых долгожданных мероприятий. В Котле культуры людей было столько, что потерять свою компанию из виду, отвернувшись на пару секунд, было проще простого. Всюду царил возбуждающий кофейный аромат.