Вс, 28.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО «Это извращение!» Гости Таллиннского фестиваля кофе назвали продукт, который убивает вкус ароматного напитка

Седа Дунгурова Константин Седнев
Copy

27 и 28 апреля в Котле культуры прошел Таллиннский фестиваль кофе, собравший огромное количество как просто любителей этого ароматного напитка, так и кофейных экспертов. Смотрите видео!

Таллиннский фестиваль кофе проходит в нашей столице уже не первый раз, и всегда остается одним из самых долгожданных мероприятий. В Котле культуры людей было столько, что потерять свою компанию из виду, отвернувшись на пару секунд, было проще простого. Всюду царил возбуждающий кофейный аромат.

Помимо эстонских поставщиков кофе на фестиваль съехались обжарочные компании таких стран, как Польша, Латвия, Финляндия и Швейцария. Они предлагали продегустировать кофе разных сортов, степеней обжарки, способов и техник приготовления. С кофейной культурой своих стран также познакомили посольства Турции и Бразилии.

Комментарии
Copy
Наверх