ФОТО И ВИДЕО «Это извращение!» Гости Таллиннского фестиваля кофе назвали продукт, который убивает вкус ароматного напитка

Таллиннский фестиваль кофе проходит в нашей столице уже не первый раз, и всегда остается одним из самых долгожданных мероприятий. В Котле культуры людей было столько, что потерять свою компанию из виду, отвернувшись на пару секунд, было проще простого. Всюду царил возбуждающий кофейный аромат.