На днях состоялся конкурс красоты «Мисс Вселенная Буэнос-Айрес». Его победительницей впервые за историю подобных конкурсов стала 60-летняя женщина, которую зовут Алехандра Родригес. Она обошла 34 кандидаток, которые намного моложе ее. Об этом пишет издание Independent.
ФОТО ⟩ Впервые на конкурсе красоты победила 60-летняя женщина: она не выглядит на свой возраст
Теперь обладательница короны будет соревноваться дальше в национальном конкурсе, который пройдет 25 мая. Интересно, что Алехандра станет самой старшей участницей соревнования. Но она любит ломать стереотипы и призывает всех женщин верить в свою красоту в любом возрасте.
«Я очень рада представлять новую парадигму в конкурсах красоты, потому что мы открываем новый этап, на котором женщина - это не только физическая красота, но и другой набор ценностей. Я думаю, что судьи увидели мою уверенность и мою страсть», - прокомментировала свою победу женщина.
Она также отметила, что полна сил представлять женскую красоту дальше и верит в собственный успех.
Интересно, что в прошлом году к участию в конкурсе красоты допускались только конкурсантки в возрасте от 18 до 28 лет. Но сейчас организаторы отметили, что для женской красоты возрастных ограничений больше не будет.
Что известно об Алехандре Родригес
Алехандра работает адвокатом и журналисткой. Женщина ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и имеет стройную фигуру. Однако свои параметры она не называет.
А вот о секрете своей молодости Родригес говорит так:
«Трижды в неделю занимаюсь спортом, иногда практикую голодание и тщательно подбираю уходовую косметику».