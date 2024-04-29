Стало известно, насколько вредны сладости, рекламируемые в TikTok

Перевод: Седа Дунгурова

«Согласно последним исследованиям, молодежь проводит в своих телефонах в среднем четыре часа в день, а некоторые и все десять. Я посетила магазин конфет Candy Pop и купила сладости, которые стали хитами благодаря TikTok. Я об этих сладостях ранее не слышала, потому что я "динозавр" в мире социальных сетей, но именно там, в TikTok, и распространяется это сладкое сумасшествие», - говорит ведущая Мари Флеминг.

Она отмечает, как использование смарт-устройств и социальных сетей изменило рекламный ландшафт, особенно среди детей.

В передаче гастрокритик Марге Тава говорит, что молодежь склонна следовать советам блогеров, приводя в пример феноменальный успех энергетического напитка Prime. «Если какой-то кумир скажет, что это крутой продукт, подростки сразу его купят», - говорит Тава.

Она отмечает, что многие продукты, набирающие популярность через TikTok, часто содержат вредные компоненты, которые могут повлиять как на поведение, так и здоровье детей.

Noorte põhiliseks uudistekanaliks on TikTok. Фото: Kuvatõmmis saatest / Kanal2

Министр здравоохранения Рийна Сиккут выражает обеспокоенность по поводу эффективности регуляции на платформах социальных медиа.

«В случае с алкоголем мы ввели ограничения по рекламе, и видим, что это можно сделать и в социальных сетях на основе IP-адреса. То, что мы приняли в качестве закона, эти платформы социальных сетей реализуют - например, мы действительно не видим рекламы алкоголя в соцсетях. Это означает, что платформы обязаны следовать закону», - говорит Сиккут.

По словам министра, соблюдение закона - обязательное условие для платформ, но свобода творчества и искусное сокрытие рекламы затрудняют это.

Блогер Карл-Густав Курн в передаче рассуждает о своей роли в формировании потребительских привычек у молодежи. Курн признается, что не смотрит телевизор, а TikTok для него - основной новостной канал.

«У нас, у блогеров, не должно быть слишком много ответственности за то, что потребляет молодежь», - говорит он. Курн признает, что, хотя сотрудничество - это часть его дохода, блогеры все-таки должны понимать, какое влияние они оказывают на формирование поведения подростков и их шаблонов мышления.