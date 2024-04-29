Провела почти неделю без воды и еды: кошку случайно отправили по почте в посылке

Кэри Кларк рассказала, что оформила возвращение нескольких пар обуви в Amazon. Когда она собирала посылку, то не заметила, как в коробку запрыгнула ее кошка по кличке Галена. Владельцы не знали, что Галена буквально уехала из дома в большой коробке с обувью, пишет KSL TV.

После этого почти целую неделю животное пытались найти и даже расклеивали открытки по городу. Поиски не имели успеха. Однако через несколько дней хозяевам животного позвонили по телефону из ветеринарной клиники в Калифорнии. Как оказалось, у кошки был микрочип, благодаря которому удалось выйти на хозяев.

Галена пробыла в ловушке в коробке шесть дней без еды и воды. Сотрудница Amazon по имени Бренди спасла кошку из коробки, когда нашла ее на калифорнийском складе - в 1050 км от родного города. Она позаботилась о животном, а на следующий день отвезла Галену к ветеринару.

Хозяйка признается, что сначала не поверила в происходящее, подумав, что это шутка или розыгрыш.

Как только хозяева узнали, что Галена была найдена в коробке на складе Amazon, забронировали билеты на самолет в Калифорнию и забрали любимицу домой.

«Это было потрясающее воссоединение! Галена мгновенно перестала дрожать и расслабилась в моих руках, когда я снова взяла ее» - рассказала владелица животного о встрече в ветеринарной клинике в Калифорнии. «Несмотря на то, что она похудела и немного обезвожена, ее анализы крови были в норме, и она была совершенно невредима».