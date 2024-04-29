Принц Гарри вернется в Великобританию впервые после визита к больному раком Карлу III – известна дата его поездки и реакция родственников

С тех пор общественность потрясла новость о раке Кейт Миддлтон - учитывая былую дружбу Гарри с женой брата и ее страшный диагноз, многие не сомневались, что в ближайшее время он наведается в Лондон, где повидается с Уильямом и его супругой.

Однако, увы, ни офис герцогов Сассекских, ни Букингемский дворец не анонсируют планы на встречу членов королевской семьи с родственником, сбежавшим от них в США и выпустившим скандальные мемуары. Пока известно лишь то, что Гарри 8 мая выступит в соборе Святого Павла на службе по случаю десятилетия «Игр непобежденных». Примечательно, что ни Карл III, ни его жена Камилла, ни Уильям мероприятие не посетят - об этом пишет Daily Mail.

Гарри приедет в Великобританию один и, как обычно, остановится в отеле. А через несколько дней принц отправится в Нигерию, где воссоединится с Меган Маркл. Пара получила приглашение от правительства страны в сентябре прошлого года, когда встретилась с министром обороны африканского государства на «Играх непобежденных» в Дюссельдорфе. Герцоги Сассекские пообщаются с военнослужащими и примут участие в различных культурных мероприятиях. Эта поездка станет их первым государственным визитом в статусе неработающих членов британской королевской семьи, сообщает Daily Mail.