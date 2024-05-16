ФОТО «Столько красоты в одном фото!» Молодая невеста известного эстонского музыканта восхитила подписчиков

Раньше певица Элиза Колк выкладывала в социальных сетях снимки, по которым можно было предположить, что они с Индреком Рахумаа проводят время вместе с Хендриком Сал-Саллером и его юной невестой Мерилль Мадиберг. Теперь она делится горячим фото, сделанным на концерте музыканта с Мерилль одна.

«На концерте Хендрика с дорогой Мерилль Мэдиберг», - пишет она под фотографией.

Под фото кто-то комментирует: «Столько красоты в одной картинке!»

Если раньше Мерилль и Хендрик не афишировали личную жизнь в соцсетях, то в сентябре прошлого года солист Smilers поделился в Instagram милым фото, сделанным во время путешествия. К романтическому снимку рокер также добавил смайлик в виде красного сердечка.

Отношения Сал-Саллера и Мерилль Мадиберг, которая младше его на 29 лет, начались в 2020 году, когда пошли слухи, что музыкант нашел новую партнершу. По данным редакции, Мадиберг и Сал-Саллер проводят время вместе с лета 2019 года.

Пара была поймана камерой папарацци, когда однажды в августе они гуляли рука об руку по старому городу.