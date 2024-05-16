Райан Рейнольдс в очередной раз пошутил о Блейк Лайвли

47-летний канадский актер Райан Рейнольдс пошутил об их с Блейк Лайвли (36) семейной жизни. Об этом пишет Page Six.

Многодетный отец ушел домой к жене сразу после посещения премьеры комедии «Воображаемые друзья».

«[Она] не сутулится, это точно», - ответил Райан на вопрос журналистов, почему он спешит к возлюбленной.

Пара, которая часто высмеивает друг друга в социальных сетях, жената с 2012 года и воспитывает четверых детей: дочерей Джеймс (9), Инес (7), и Бетти (4), а также годовалого ребенка, имя и пол которого они до сих пор не раскрывают публике. Ходили слухи, что это также девочка.

В частности, Райан Рейнольдс, который ранее признался, что ему иногда трудно поддерживать психическое здоровье, рассказал, что пребывание с семьей помогает ему.

«Моя миссия в жизни - вернуться домой, чтобы быть со своими детьми», - отмечал отец четырех наследниц.

Рейнольдс и звезда сериала «Сплетница» познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь». До этого канадский актер состоял в браке со Скарлетт Йоханссон, однако общих детей у пары не было.

По словам Блейк, они с Райаном выработали для себя основное правило. Пара, несмотря на плотные графики съемок, никогда не работает одновременно, что и делает их брак настолько крепким. Они стараются уделять приоритетное внимание друг другу.