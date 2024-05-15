Организаторы Евровидения 2024 оштрафовали украинскую делегацию за футболки с политическим принтом: alyona alyona сделала заявление

«Появиться в футболках Free Azovstal Defenders было очень рисковой и сложной задачей. Любые надписи и бренды были запрещены, охрана проверяла всю одежду, и если на ней была надпись, просила снять ее или заклеивала надписи черным скотчем. Но сложности у нас начались еще на этапе создания распечатки логотипа на футболке, - написала артистка. - Мы обзвонили несколько полиграфий, часть из них не работала, а другая часть отказывалась делать принт. Однако с одной полиграфией мы смогли договориться после того, как пять раз позвонили и слезно попросили помочь. Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои футболки и кофты и смогла пройти с ними в green room».

По словам alyona alyona, они рассчитывали на то, что во время показа повтора выступлений всех артистов операторы будут показывать и делегации.

«Поэтому когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, но все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных», - отметила она.

Днем ранее alyona alyona рассказала, что организаторы «Евровидения 2024» контролировали участников и их команды, чтобы во время конкурса не прозвучали какие-либо политические лозунги или призывы.

«Мы решили не рисковать, не одевать артистов. Чтобы вы понимали, такого шмона не было никогда», - отметила она.

По словам певицы, если бы организаторы решили дисквалифицировать украинскую команду, то просто вывели бы членов делегации из зала, но если бы дисквалифицировали самих артисток, то Украину не допустили бы к участию в Евровидении-2025.

«Там такое было... Там заклеивали любую надпись, заклеивали любой бренд. Если у тебя где-то на ногтях, на лице. То есть аполитический прессинг был очень большой. Не дай бог, какой-то призыв», - рассказала alyona alyona.