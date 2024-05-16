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СМОТРИТЕ В Сети первый официальный портрет короля Карла III назвали худшей в истории монархии

Limon.ee
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Король Карл III.
Король Карл III. Фото: Yui Mok

Чуть больше года назад Карл III стал королем Соединенного Королевства и других королевств Содружеств. А 14 мая Букингемский дворец представил его первый официальный портрет, который за сутки успел наделать много шума, пишет Hindustan Times.

Портрет написал художник Джонатан Йео, изобразив монарха на красном фоне, который сливается с его формой валлийской гвардии. Высота картины - восемь с лишним футов, то есть около 256 сантиметров. Король уместился на нем в полный рост. К слову, автор начал работу в 2021 году, когда Карл III еще был принцем Уэльским.

Презентация портрета проходила в Голубой гостиной Букингемского дворца. Карл III дернул за ленту, чтобы снять ткань, закрывающую картину. Увидев творение художника, король будто слегка испугался, а потом тактично заулыбался - видимо, чтобы не обидеть автора.

Реакция монарха не осталась незамеченной. Пользователи Сети наделали сотни мемов, в которых сравнили короля с дьяволом и Дракулой, а также припомнили работы активистов Just Stop Oil, которые обливают краской и томатным супом произведения искусства.

«Ну, он сказал, что хотел бы быть тампоном. Теперь он навсегда увековечен как один из», - пишет пользовательница X, ссылаясь на скандал разразившийся в 1993 году, когда в руках у журналистов оказалась расшифровка телефонного разговора принца Уэльского и его любовницы.

Положительных отзывов о картине крайне мало, а потому пока что портрет Карла III считают «худшим» в истории монархии.

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