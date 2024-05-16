СМОТРИТЕ В Сети первый официальный портрет короля Карла III назвали худшей в истории монархии

Портрет написал художник Джонатан Йео, изобразив монарха на красном фоне, который сливается с его формой валлийской гвардии. Высота картины - восемь с лишним футов, то есть около 256 сантиметров. Король уместился на нем в полный рост. К слову, автор начал работу в 2021 году, когда Карл III еще был принцем Уэльским.

Презентация портрета проходила в Голубой гостиной Букингемского дворца. Карл III дернул за ленту, чтобы снять ткань, закрывающую картину. Увидев творение художника, король будто слегка испугался, а потом тактично заулыбался - видимо, чтобы не обидеть автора.

🦋 The artist said of the experience of painting The King:



“When I started this project, His Majesty The King was still His Royal Highness The Prince of Wales, and much like the butterfly I've painted hovering over his shoulder, this portrait has evolved as the subject's role in… pic.twitter.com/U289q8AlMh — The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2024

Реакция монарха не осталась незамеченной. Пользователи Сети наделали сотни мемов, в которых сравнили короля с дьяволом и Дракулой, а также припомнили работы активистов Just Stop Oil, которые обливают краской и томатным супом произведения искусства.

«Ну, он сказал, что хотел бы быть тампоном. Теперь он навсегда увековечен как один из», - пишет пользовательница X, ссылаясь на скандал разразившийся в 1993 году, когда в руках у журналистов оказалась расшифровка телефонного разговора принца Уэльского и его любовницы.

well he said he wanted to be a tampon



now he is forever immortalized as one — Mia (@MiaCarlaNY) May 14, 2024

Положительных отзывов о картине крайне мало, а потому пока что портрет Карла III считают «худшим» в истории монархии.