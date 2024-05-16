ВИДЕО Алар Карис и президент Исландии получили прекрасный сюрприз от играющий в парке детей

Во вторник президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон прибыл с визитом в Эстонию. Алар Карис поделился в Facebook видео, на котором президенты ужинают в парке мызы Мяэтагузе, как вдруг играющие в парке дети начали им петь.

«Приятный сюрприз от детей, играющих в парке мызы Мяэтагузе. Спасибо вам, дети!» - написал президент Эстонии под видео, на котором маленькие дети поют гимн Эстонии.

Видеоролик собрал множество просмотров и рекций. «Так мило, когда молодой человек снял шляпу... настоящий джентльмен растет», - хвалят маленького певца. «Глаза на мокром месте... какие же молодцы наши дети!» - пишут в комментариях. «Так трогательно!», «Мега-мило!» - говорят комментаторы.

Президенты обсудили двусторонние отношения между Эстонией и Исландией, в том числе культурное, образовательное и научное сотрудничество, региональную безопасность и сотрудничество в НАТО, поддержку и восстановление Украины.

Президенты Эстонии и Исландии побывали в Ида-Вирумаа, посетили школу школу программирования kood/Jõhvi, музей Синимяэ в Вайвара, Нарвский замок и музей горного дела в Кохтла-Нымме, а также совершили пешую прогулку по природной тропе Селисоо. Президенты встретятся с руководителями Департамента полиции и погранохраны.