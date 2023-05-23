УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ ⟩ Женщина стала жертвой интернет-мошенничества: все кажется официальным, пока счет не заблокируют, а баланс не станет нулевым

В выходные в социальных сетях появилось сообщение о распространении мошенничества, в котором данные третьего лица используются для блокировки банковского счета жертвы и слива денег.

Женщина по имени Тия Афанасьева в воскресенье написала в Facebook сообщение, в котором поделилась собственным опытом того, как она стала жертвой этой аферы.

«Все кажется официальным, а через 20-30 минут ваш банковский счет опустошается и блокируется», - написала она в своем посте.

Мошенники используют довольно распространенную схему, запрашивая личную информацию человека: имя, выписку с банковского счета за три месяца, номер счета, адрес электронной почты и номер телефона. Человеку предлагается создать учетную запись, перейдя по определенной ссылке, и ему сообщают, что действия выполнен корректно. Однако через 20-30 минут жертва обнаруживает, что его банковский счет заблокирован, а баланс счета равен нулю.

Афанасьева так описывает произошедшее: «Для дополнительной информации вначале было написано по-русски, потому что у меня русская фамилия; когда я ответил, что общаюсь на эстонском языке, они общались на чистом эстонском языке. Потом, когда я уже увидел, что счет пуст, и спросила, где деньги, получила ответы и на английском, и на эстонском».

Женщина признается, что была наивной и считала, что менеджер по работе с клиентами писал ей с искренними намерениями.