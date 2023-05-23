В социальных сетях распространяется новое мошенничество, в ходе которого с банковского счета человека снимаются деньги, используя данные третьих лиц. «Все выглядит официально, а затем ваш банковский счет блокируется и опустошается», - говорит женщина, ставшая жертвой этой аферы.
УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ ⟩ Женщина стала жертвой интернет-мошенничества: все кажется официальным, пока счет не заблокируют, а баланс не станет нулевым
В выходные в социальных сетях появилось сообщение о распространении мошенничества, в котором данные третьего лица используются для блокировки банковского счета жертвы и слива денег.
Женщина по имени Тия Афанасьева в воскресенье написала в Facebook сообщение, в котором поделилась собственным опытом того, как она стала жертвой этой аферы.
«Все кажется официальным, а через 20-30 минут ваш банковский счет опустошается и блокируется», - написала она в своем посте.
Мошенники используют довольно распространенную схему, запрашивая личную информацию человека: имя, выписку с банковского счета за три месяца, номер счета, адрес электронной почты и номер телефона. Человеку предлагается создать учетную запись, перейдя по определенной ссылке, и ему сообщают, что действия выполнен корректно. Однако через 20-30 минут жертва обнаруживает, что его банковский счет заблокирован, а баланс счета равен нулю.
Афанасьева так описывает произошедшее: «Для дополнительной информации вначале было написано по-русски, потому что у меня русская фамилия; когда я ответил, что общаюсь на эстонском языке, они общались на чистом эстонском языке. Потом, когда я уже увидел, что счет пуст, и спросила, где деньги, получила ответы и на английском, и на эстонском».
Женщина признается, что была наивной и считала, что менеджер по работе с клиентами писал ей с искренними намерениями.
«Обещаю поделиться своим постом, чтобы больше не было таких наивных людей, как я, которые верят, что воскресенье — это прекрасно, и что менеджер по работе с клиентами напишет вам в выходные. К сожалению, я раньше не слышал и не подозревала, что тоже могу стать жертвой мошенничества через имя пользователя. Хороший урок на всю жизнь!»
Третья личность
Из сообщения следует, что для реализации мошеннической схемы якобы использовались данные третьего лица: некая Валерия Домасева, она же Анастасия Кондратьева, представилась менеджером по работе с клиентами Kreditex.
Афанасьева говорит, что сегодня ей написал человек, якобы знакомый с Валерией Домасевой, которая сама не знает о мошенничестве.
«Должно быть, в Эстонии был только один гражданин с таким именем, и мать той же Домасевой заявила, что она также не может получить доступ к своему интернет-банку, и сообщила об этом в полицию», – говорит Афанасьева.
Женщина, ставшая жертвой мошенников, признается, что 400 евро – не запредельная сумма, но все же деньги. На сегодняшний день он сообщил полиции, Kreditex и банку о мошенничестве, но сомневается, что ей вернут его деньги.