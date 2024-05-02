ФОТО С косичками и красным галстуком: популярный певец MONATIK показал фото из юности

«MONATIK» - творческий псевдоним Дмитрия Сергеевича Монатика. Родился музыкант в Луцке 1 апреля 1986. Началом творческой карьеры артиста можно считать день, когда он увидел выступление фанатов брейк-данса в центре Луцка, а уже через некоторое время он стал лучшим танцором брейк-данса в целом регионе, а его команда «DBS Crew» начала гастролировать по украинским городам и получила статус лучшей «b-boy» команды Западной Украины. Через некоторое время «MONATIK» переехал в Киев, чтобы получать образование юриста, однако обучение проходило как «каторга», а любимым занятием парня были танцы в вечернее время.