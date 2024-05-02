Чт, 2.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО С косичками и красным галстуком: популярный певец MONATIK показал фото из юности

Limon.ee
Copy
Украинский певец Monatik.
Украинский певец Monatik. Фото: Konstantin Sednev

Певец MONATIK показал, как он выглядел в юности и детстве. Артист носил косички, костюмы и был очень привлекательным юношей, пишет NOVINILIVE

Артист Дмитрий Монатик выложил архивные фото из своего детства. На первой фотографии он в милом комбинезоне. Ему где-то два-три года, и пухленький малыш едва напоминает известного артиста.

Украинский певец Monatik в детстве.
Украинский певец Monatik в детстве. Фото: скриншот monatik_official

В последние годы школы MONATIK любил классические костюмы, впрочем, вероятно, уже тогда хотел выделяться из массы тинейджеров. Красный галстук и интересная прическа с косичками - первые попытки артиста найти свой собственный стиль.

Ранее он рассказывал, что даже специально отращивал волосы, чтобы на выпускной прийти с колосками. Певец стремился быть ближе к рэп-культуре.

Украинский певец MONATIK в школе.
Украинский певец MONATIK в школе. Фото:  скриншот monatik_official
Украинский певец MONATIK в школе.
Украинский певец MONATIK в школе. Фото: скриншот monatik_official

«MONATIK» - творческий псевдоним Дмитрия Сергеевича Монатика. Родился музыкант в Луцке 1 апреля 1986. Началом творческой карьеры артиста можно считать день, когда он увидел выступление фанатов брейк-данса в центре Луцка, а уже через некоторое время он стал лучшим танцором брейк-данса в целом регионе, а его команда «DBS Crew» начала гастролировать по украинским городам и получила статус лучшей «b-boy» команды Западной Украины. Через некоторое время «MONATIK» переехал в Киев, чтобы получать образование юриста, однако обучение проходило как «каторга», а любимым занятием парня были танцы в вечернее время.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх